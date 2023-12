Lazio | Zaccagni | ' Noi un gruppo unito Dedica speciale per mio nonno'

Al "Castellani" Provedel sugli scudi, infortuni per Immobile e Luis Alberto. Empoli - La Lazio cerca e trova il riscatto in campionato battendo per ... (ilgiornaleditalia)

(Adnkronos) – La Lazio torna alla vittoria dopo due giornate imponendosi per 2-0 al 'Castellani' contro l'Empoli, grazie a un gol per tempo di ... (periodicodaily)

(Adnkronos) – La Lazio torna alla vittoria dopo due giornate imponendosi per 2-0 al ‘Castellani’ contro l’Empoli, grazie a un gol per tempo di ... (giornaledellumbria)

Empoli (ITALPRESS) – La Lazio cerca e trova il riscatto in campionato battendo per 2-0 l’ Empoli al Castellani nella 17esima giornata della Serie A. ... (ildenaro)

Il gruppo è unito e tutti siamo stati vicini ache ha perso il nonno ". Glissa sul suo ...anche un po' di fiducia per alzare la qualità del gioco ha dichiarato l'allenatore della- . ...ROMA - Un sorriso speciale e una dedica speciale. Mattiaha segnato il 2 - 0 contro l'Empoli dopo un momento particolare. Nelle scorse ore ha perso ...massima per dare il mio meglio allaLa Lazio di Maurizio Sarri passa per 2-0 al Castellani contro l'Empoli grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni. Il Genoa torna ad esultare in trasferta. I rossoblu di Alberto Gilardino si regalano un ...Il pronto intervento del falco Guendouzi spinge in rete il suo primo gol nella Lazio. Per il secondo gol, bisogna aspettare il minuto 67, quando Zaccagni spara tre volte di seguito la palla contro la ...