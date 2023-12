Lazio | Sarri | “Superlega? Sono un tradizionalista Non mi piace neanche la nuova Champions”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Era importante ritrovare punti e fiducia, possiamo fare meglio ma abbiamo fatto una partita di buon livello, le due sostituzioni ci hanno un po’ scombussolato. La vittoria era determinante. Regalo di Natale? Vorrei altri punti. Sul mercato mi tiro fuori, c’è un direttore sportivo, lastoricamente non si è mai mossa a gennaio e non credo che lo farà ora”. Lo ha detto il tecnico dellaMauriziodopo la vittoria contro l’Empoli. “Abbiamo concesso troppo, c’è stata una parata strepitosa di Provedel – ha spiegato l’allenatore biancoceleste ai microfoni di DAZN – dobbiamo avere più continuità anche in fase difensiva. Abbiamo avuto due sconfitte con Atletico Madrid e Inter, con un po’ più di tranquillità possiamo tornare a fare bene”.ha poi parlato del sorteggio agli ottavi contro il Bayern Monaco e ...

Risposte importanti per la Lazio dal Castellani, ma è una vittoria comunque agrodolce. I biancocelesti tornano a vincere in trasferta , e c’erano ... (sportface)

Lasi impone per 2 - 0 in casa dell'Empoli, nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A. Tre punti importanti per la squadra di, che sale a quota 24 punti in classifica e torna a farsi ...Dopo Immobile, Luis Alberto: 3' da incubo pere la, parla Immobile: l'infortunio, lo spogliatoio e il suo futuro .sulle condizioni di Luis Alberto e l'analisi del match . ...Sarri 6: partita simile a tante altre della Lazio quest'anno, con tanto gioco creato, poca concretezza davanti e diversi momenti di sofferenza evitabili. Oltre i tre punti è importante però anche il ...Mister Sarri, subito dopo la fine della gara contro l'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della prestazione dei suoi. Queste le sue parole. Arianna Mihajlovic: "Un mese prima i ...