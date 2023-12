Lazio | Sarri | «Ritrovati fiducia e punti | ma si può fare meglio»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Maurizio, allenatore della, ha così parlato dopo il match giocato contro l’Empoli: ecco le sue parole Dopo la vittoria dellacon l’Empoli, Maurizioanalizza così la gara a Dazn. VITTORIA – «Era importante ritrovare. Possiamodal punto di vista qualitativo. Ma è stata di buon livello. Le due sostituzioni ci hanno scombussolato. Poi dopo il gol del 2-0 la testa è stata più libera. Oggi oltre ai tre, speriamo di aver preso un po’ diper alzare la qualità del gioco». LA VITTORIA – «Per due tratti di partita c’è stata più attenzione in difesa. Poi una grande parata di Provedel. Dobbiamo avere più continuità anche nella fase difensiva. Noi nelle ...

La formazione biancoceleste ritrova la vittoria dopo un periodo complicato, battendo i toscani per 2-0 con le reti di Guendonzi e Zaccagni Successo ... (notizie)

Diverse le occasioni gol per l’Empoli, tutte sventate da un grande Provedel. La Lazio è più cinica e sfrutta al meglio le occasioni avute (ilgiornale)

Commenta per primo La vittoria dellasul campo dell'Empoli consegna a Mauriziotre punti importanti, ma anche due pesanti infortuni che hanno messo k.o. sia Ciro Immobile sia Luis Alberto . Queste le parole del tecnico della ...Le parole del capitano dellaCiro Immobile nel post partita della gara vinta 0 - 2 contro l'EmpoliTorna a sorridere Maurizio: la suasi impone allo stadio Castellani di Empoli e torna alla vittoria in campionato dopo i recenti risultati negativi grazie alle reti di Guendouzi e Zaccagni. Ciro Immobile (Lapresse) -...La Lazio vince ad Empoli, ma deve fare i conti anche con gli infortuni di Ciro Immobile e Luis Alberto. Nel post partita Maurizio Sarri si è soffermato su questo, ma anche sul tema caldo della ...Adnkronos) - La Lazio torna alla vittoria dopo due giornate imponendosi ... I biancocelesti salgono a 24 punti in nona piazza, a 4 lunghezze dal Bologna 4°. A rovinare la serata di Sarri gli infortuni ...