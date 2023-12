Lazio | Sarri | 'Luis Alberto ha problemi da un mese Immobile? Una vecchia cicatrice'

Risposte importanti per la Lazio dal Castellani, ma è una vittoria comunque agrodolce. I biancocelesti tornano a vincere in trasferta , e c’erano ... (sportface)

Lasi impone per 2 - 0 in casa dell'Empoli, nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A. Tre punti importanti per la squadra di, che sale a quota 24 punti in classifica e torna a farsi ...Dopo Immobile, Luis Alberto: 3' da incubo pere la, parla Immobile: l'infortunio, lo spogliatoio e il suo futuro .sulle condizioni di Luis Alberto e l'analisi del match . ...Sarri 6: partita simile a tante altre della Lazio quest'anno, con tanto gioco creato, poca concretezza davanti e diversi momenti di sofferenza evitabili. Oltre i tre punti è importante però anche il ...Mister Sarri, subito dopo la fine della gara contro l'Empoli, è intervenuto in conferenza stampa per parlare della prestazione dei suoi. Queste le sue parole. Arianna Mihajlovic: "Un mese prima i ...