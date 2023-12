Lazio - Roma Primavera 1 - 0 | decide un rigore di Gonzalez | rivivi la diretta

- Dopo due anni e 8 mesi latorna a vincere il derby Primavera : ai biancocelesti basta il calcio di rigore trasformato da Gonzalez per battere lae superarla in classifica. La squadra ...- L'agroalimentare si conferma settore cardine dell'economia, con un fatturato che nel 2022 ha ... Emilia - Romagna e Veneto producono oltre il 42% del valore totale e altre tre, Campania,e ...Open day vaccini a Roma sabato 23 dicembre 2023 Domani, sabato 23 dicembre, alle ore 9.30, in occasione dell’open day della Regione Lazio per la vaccinazione anti-Covid e antinfluenzale, il presidente ...Empoli-Lazio (ore 18.30) è uno dei due match che apre la 17ª giornata di Serie A, una sfida tra squadre in difficoltà in campionato. Da una parte i toscani di Aurelio Andreazzoli, 18esimi in ...