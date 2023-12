Lazio | Lotito | «La Superlega aiuterebbe tanto i club»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Le parole di Claudio, presidente della, sulla possibile nascita della. Tutti i dettagli Claudio, presidente della, ha parlato a Il Foglio della questione. LE PAROLE – «Alla fine cambierà solo dove i soldi vanno a finire, e la sensazione mia è che per isi potrebbero liberare un sacco di risorse. Di queste cose mica si può parlare così, prima dobbiamo vedere il provvedimento e capire la sua portata giuridica, poi valuteremo il da farsi, tenendo sempre a mente che dobbiamo tutelare l’importanza del campionato italiano, sennò con i campionati nazionali che ci facciamo, mica li possiamo buttare no? Il vero tema sono i soldi. I soldi mandano l’acqua all’insù. Ripeto, bisogna leggere, ma in teoria si libereranno molte ...

La Lazio ha aperto profonde riflessioni interne su ciò che sta accadendo alla squadra in campionato. L’undicesimo posto in classifica non si può ... (ilnapolista)

Le notizie di un possibile esonero di Sarri , rimbalzate nei giorni scorsi, non hanno mai avuto fondamento. Questo almeno quanto intende far... (calciomercato)

Commenta per primo Lotito e Sarri, ma anche il ds Fabiani, mettono spalle al muro la Lazio. 'A Empoli come una finale', questo il mantra ripetuto durante la settimana ai calciatori, dai quali dirigenza e staff ...Al Castellani, dove era nato il Sarrismo, la Lazio deve dare un segnale e soprattutto vincere, non importa come, ha ripetuto Lotito ai giocatori durante la festa di Natale il giorno dopo il ko con l'...Si avvicina l'inizio della 17esima giornata di Serie A e tra le squadre che apriranno il turno ci sarà anche la Lazio. I biancocelesti scenderanno ... così come il ds Fabiani e lo stesso presidente ...