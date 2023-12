Lazio | Lotito | “In teoria si libereranno molte risorse per la società Cambierà soltanto dove vanno a finire i soldi”

Leggi su sportface

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il presidente della, Claudio, ha dato la sua opinione sul vecchio-nuovo progetto della Superlega che pare stia riprendendo forma e sostanza, dopo le sentenze che hanno “scagionato” gli ideatori della competizione come Andrea Agnelli. In ua’intervista, riportata da Il Foglio, il patron biancoceleste ha voluto riportare la sua opinione. Lottito: “Di queste cose mica si può parlare così, prima dobbiamo vedere il provvedimento e capire la sua portata giuridica, poi valuteremo il da farsi, tenendo sempre a mente che dobbiamo tutelare l’importanza del campionato italiano, sennò con i campionati nazionali che ci facciamo, mica li possiamo buttare no? Il vero tema sono i. Insiper le, oggi la Uefa ...