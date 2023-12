Lazio in ripresa dopo l’Inter Vittoria esterna con l’Empoli

Leggi su inter-news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Larivede la luce in campionato vincendo controcon il risultato di 2-0. A segno Mateo Guendouzi nel primo tempo e Mattia Zaccagni nel secondo.– Lavince per 2-0 controe rivede la luce finalmente. Nonostante gli infortuni durante il primo tempo a distanza di due minuti di Ciro Immobile e Luis Alberto i biancocelesti superano l’ostacolo toscano segnando due volte. Il primo gol arriva da Mateo Guendouzi, che di sinistro spiazza Caprile al minuto 9. Al 67? lachiude la pratica con Mattia Zaccagni, che firma per la seconda partita nelle ultime tre con una rete. La squadra di Maurizio Sarri non vinceva da due gare di fila in campionato, si ritrova e si avvicina così alla zona Europa. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il ...