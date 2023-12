L’azienda che aiuta a rendere più «umano» il lavoro nei ristoranti

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Paghe basse,nero, stipendi fuori busta, giornate infinite tra tavoli e fornelli. Contro la fuga di cuochi e camerieri daiitaliani, da quasi quattro annitorinese Restworld sta provando apiù «» questo, selezionando solo gli annunci migliori e provando a risollevare la fama di un settore centrale per l’economia italiana. Spingendosi fino a realizzare un manuale destinato agli imprenditori, “Step By Step”, per provare ad applicare la settimana lavorativa di cinque giorni su sette anche in cucina. Un lusso per pochi in Italia, visto che settesu dieci oggi lavorano sei giorni a settimana con un solo giorno di riposo. E l’80 per cento degli operatori lavora più di quaranta ore settimanali. «Io e gli altri ...