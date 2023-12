Lavoro e disabilità “si incontrano” in hotel | la storia tutta italiana

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Quando soggiorniamo in un, ci piace sentirci coccolati, rilassati e trovare anche nei minimi dettagli quel senso di benessere e accoglienza che ci regala subito serenità. Se poi questi dettagli sono realizzati e preparati con cura e amore da chi vive in una condizione di fragilità, allora fanno una grandissima differenza e ci fanno sentire ancora di più nel posto giusto. Succede ad esempio facendo incontrare ilcon la: questo è lo scopo che unisceify.com e OPIMM, due importanti realtà bolognesi che da anni collaborano per favorire l’inclusione sociale e ilper le persone conify.com, con oltre 30mila strutture clienti in Italia, Francia, Germania e Spagna e numerose sinergie con i principali attori del settore ...