Lavezzi shock | ricoverato in un centro per tossicodipendenti

(Di venerdì 22 dicembre 2023), aumentano i dubbi sulla sua condizione fisica, intanto gli inquirenti aprono le indagini sulla notte a Punta del Este, in Uruguay Non un periodo felice quello del Pocho. Infatti qualche giorno fa l’ex azzurro è statod’urgenza in ospedale in Uruguay.ha riportato ferite gravi all’addome e una frattura all’altezza della clavicola. L’ospedale ha poi definito le condizioni “non gravi”. Questo quello che, per ora, si sa sulla burrascosa notte di Punta del Este, dove stava trascorrendo le vacanze. Ciò che ha alimentato i dubbi sull’accaduto è il fatto che le molteplici ferite all’addome siano stata definite come “ferite da taglio”, che fanno pensare ad un accoltellamento. Due versioni finora sbucate su come si sia ferito. La prima, quella che sta facendo girare la famiglia del Pocho e ...

