Lavezzi | la notizia sull’ex Napoli lascia basiti | è un vero dramma

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo le notizie degli ultimi giorni che lo hanno coinvolto in una rissa,non smette di far parlare di sé: le ultime. Le voci intorno a Ezequielnon sembrano placarsi: l’ex attaccante die PSG, negli scorsi giorni, è stato ricoverato in un ospedale in Uruguay con ferite all’addome e una frattura vicino alla clavicola. Al momento non sono ancora ben chiare le dinamiche dell’accaduto: alcuni media parlano di incidente domestico, altri di una lite in famiglia con il fratello per ragioni economiche, dove l’ex attaccante ha avuto la peggio. Nella notte tra martedì e mercoledì, infatti, l’argentino è stato trasportato d’urgenza in un ospedale in Uruguay dopo che la moglie aveva chiamato l’ambulanza. In un primo momento, le sue condizioni sono apparse critiche, ma successivamente i tifosi dell’ex calciatore sono stati ...