Lautaro si ferma | le sue condizioni dopo infortunio nella nota dell’Inter

Martinez, come anticipato, salterà Inter - Lecce e sarà - a suo modo - un'assenza storica: il Toro sia 89 partite consecutive giocate in nerazzurro (Inter - Verona ad aprile 2022 l'...... per qualche giorno riposo forzato per recuperare e tornare il prima possibile", ha scrittosu Instagram. "Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di mercoledì sera, la Coppa ...Poco dopo l'esito degli esami strumentali, Lautaro Martinez rompe il silenzio mandando un messaggio su Instagram a tutto il popolo nerazzurro: "Sono molto dispiaciuto di come è andata la partita di ...il bomber argentino non sarà a disposizione di Inzaghi per almeno una decina di giorni, saltando dunque le sfide contro il Lecce del 23 dicembre e quella contro il Genoa del 29 ...