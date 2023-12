Lautaro Martinez si ferma | ecco la data prevista dall’Inter per rientro – Sky

(Di venerdì 22 dicembre 2023) L’Inter perde il suo leader: l’esito degli esami dievidenzia un risentimento muscolare.le tempistiche dello stop e laper il. TEMPISTICHE – Alla sfortuna dell’Inter per il finale tragico contro il Bologna si aggiunge anche l’infortunio subito danel corso della stessa partita. Gli esami strumentali al quale il calciatore argentino si è sottoposto in giornata hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Ciò significa che, non solo salterà la sfida casalinga contro il Lecce di domani pomeriggio, ma anche l’ultima dell’anno contro il Genoa. Per ora, secondo quanto riporta Andrea Paventi su Sky Sport 24, ...

, le attenzioni del tifo interista erano tutte rivolte alle condizioni di. Il capitano nerazzurro è uscito al nono minuto del primo tempo supplementare, poco dopo il vantaggio di Carlos Augusto, ma soprattutto . Anche alla luce di ciò, sembrava potesse ...Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra "si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l'Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l'attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia ...Lautaro Martinez non ci sarà domani per Inter-Lecce e molto probabilmente salterà anche l'ultima sfida dell'anno, la trasferta sul campo del Genoa in programma il 29 dicembre. Oltre il danno ...Piove sul bagnato per l'Inter. Dopo la sconfitta, in rimonta, contro il Bologna, i nerazzurri hanno perso anche Lautaro Martinez per infortunio. Dopo gli esami strumentali di questa mattina, la ...