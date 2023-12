Lautaro Martinez KO | il comunicato dell’Inter

Leggi su giornaledellumbria

(Di venerdì 22 dicembre 2023) (Adnkronos) –salta il Lecce. Gli esami medici, ai quali è stato sottoposto in mattinata l’argentino, hanno evidenziato un risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. L’attaccante non ci sarà dunque domani in campo al Meazza contro la compagine salentina ed è in dubbio a questo punto anche la sua presenza nell’ultima gara del 2023 contro il Genoa. Ecco ilsulle condizioni della punta argentina: “si è sottoposto questa mattina a esami strumentali presso l’Istituto Clinico Humanitas di Rozzano. Per l’attaccante nerazzurro risentimento muscolare agli adduttori della coscia sinistra. Le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni”. Fantacalcio.it per Adnkronos il Giornale dell'Umbria - il ...