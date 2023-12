Laura Borina | morta per malore improvviso a 26 anni studentessa di Venezia | non riusciva più a parlare | esposto in procura

In meno di 24 oreè mancata all'affetto dei suoi cari: aveva solo 26 anni e chi l'aveva conosciuta oggi non riesce a capacitarsi di questa tragedia. Originaria di San Biagio di Callalta,stava per ...In meno di 24 oreè mancata all'affetto dei suoi cari: aveva solo 26 anni e chi l'aveva conosciuta oggi non riesce a capacitarsi di questa tragedia. Originaria di San Biagio di Callalta,stava per ...Venezia: Laura Borina, 26 anni, morta improvvisamente. Un malore improvviso, la corsa in ospedale, il ricovero, il peggioramento repentino delle condizioni e, infine, la morte. Una tragedia che si è ...Il pm della procura di Venezia, Giovanni Gasparini, ha disposto la raccolta delle cartelle cliniche e valuta l’autopsia per fare chiarezza ...