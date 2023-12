Latina Delitto Enrico Tamburrino | incapace di intendere e di volere non può affrontare il processo

Leggi su temporeale.info

(Di venerdì 22 dicembre 2023)die pertanto non puòun. Lo ha deciso con una sentenza di non a procedere il Gup del Tribunale diMario La Rosa nei confronti di Franco Zampierollo, l’uomo chiamato a rispondere di omicidio preterintenzionale per avere ucciso il 14 maggio 2021 l’84enne ex giudice di pace L'articolo Temporeale Quotidiano.