L’appello di Marco Travaglio ai lettori del Fatto | “La prima battaglia del 2024 sarà quella contro il bavaglio Continuate a sostenerci”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) “Il 2023 sta finendo e siamo qui come ogni anno, a tirare le somme, a fare un bilancio e a prepararci per ilchecome ben immaginate, un altro anno di battaglie. Quest’anno devo dire che praticamente tutti gli scandali che hanno riguardato il governo Meloni li avete letti in antesul. Abbiamo cominciato alla fine dell’anno scorso con il caso Santanchè, che poi è stato ripreso e rilanciato da Report. II caso Sgarbi, i casi Sgarbi, perché se ne scopre uno al giorno praticamente. Il caso Gasparri: conflitti di interessi con la cybersecurity. Il caso Lollobrigida che fa fermare il treno a Campino, perché lui è lui e gli altri non sono un cazzo come il Marchese del Grillo, anche questo l’avete letto in antesul; è un nostro scoop. E l’ultimo caso è quello del ...