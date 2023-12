La Strega in campo a gennaio e febbraio | sei notturne | una diretta Rai

L’ Inter non ha trovato il successo in 15 delle ultime 17 trasferte contro la Juventus in campionato (4 pareggi, 11 sconfitte) e in nove... (calciomercato)

Paula Beer è fata/. La chiave fiabesca/horror alla Grimm (e horror tout court perché l'auto ...di quel genere cinematografico) che apre il film verrà dissipata in ipertesto e resterà fuori...Grande rammarico per la90'+2' - Facile parata di Paleari su Ercolano 90' - Quattro minuti ... palla di poco fuori alla destra di Paleari 1' - Comincia Latina - Benevento 0' - Squadre in. ...Se la serata di Latina ha lasciato sul percorso del Benevento qualche segnale sul momento e sulla traiettoria imboccata dalla squadra di Matteo Andreoletti, quella contro il Catania sarà la sfida veri ...Il Benevento fa visita al Latina in quella che è la 18^ giornata del campionato di serie C, girone C. La Strega è reduce dal derby perso con l' Avellino e vuole conquistare punti importanti per non pe ...