La soap dei Ferragnez sta diventando un horror

Leggi su panorama

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Per Donatella Versace, che con i suoi 400 milioni di patrimonio è, a detta di Celebrity Net Worth, una delle stiliste più ricche del mondo, Chiara Ferragni e il marito non avrebbero nulla di cui scusarsi. Abituata allo star system, a cui sia Fedez sia la moglie appartengono, capisco che una vip divenuta personaggio al punto da essere interpretata in numerosi film, qualche volta anche come macchietta, fatichi a comprendere ciò che è chiaro e lampante ai comuni mortali. L’influencer ha semplicemente turlupinato i suoi seguaci, facendo credere che, se avessero comprato il pandoro della Balocco, parte del ricavato sarebbe andato all’ospedale che cura i bambini affetti da tumore. Lo stesso pare sia accaduto con le uova di Pasqua di Dolci Preziosi, anch’esse spacciate come strumento per aiutare dei minori con gravi malattie. Non so se la signora dello stile capisce che diffondere messaggi ...