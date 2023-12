La Procura di Milano apre un fascicolo anche per le uova di Pasqua di Chiara Ferragni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non solo l’ormai famigerato pandoro Balocco griffato: oraledidisono finite nel mirino delladi. Secondo quanto riferisce l’Ansa, il magistrato ha aperto una inchiesta, al momento senza indagati né titolo di reato, sul caso del dolce natalizio pubblicizzato dalla nota influencer con una sorta di campagna benefica. Oggi iltore aggiunto Eugenio Fusco, titolare del, ha firmato la delega al Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Gdf per compiere accertamenti pure sull’operazione legata alleli di Dolci Preziosi. L’azienda ha chiarito di non avere responsabilità nell’affaire beneficenza. Il caso delle ...

Non solo il Pandoro Pink Chistmas griffato Chiara Ferragni ma anche le uova di Pasqua sono finite nel mirino delladiche l'altro ieri ha aperto una inchiesta, senza indagati nè titolo di reato, sul caso del dolce natalizio pubblicizzato dal...