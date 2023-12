La nuova strategia Usa in Ucraina punta alla difesa | ma non è sostenibile

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) di Roberto Iannuzzi * La scorsa settimana è stata terribile per il governo di Kiev, malgrado il “contentino” rappresentato ddecisione dell’Ue di avviare colloqui di adesione all’Unione pere Moldova. L’inizio dei colloqui è una misura essenzialmente simbolica. Essi potranno trascinarsi per anni, e nel frattempo molteplici nuovi ostacoli potranno frapporsi all’effettivo ingresso di Kiev nella famiglia europea. Ne sa qualcosa la Turchia, i cui negoziati di adesione ebbero ufficialmente inizio nel 2005 per venir poi “congelati” nel 2019, dopo essersi trascinati per anni senza grandi risultati. Ben più importanti e urgenti per Kiev sono gli aiuti economici e militari, che invece non si sono materializzati. Il viaggio del presidente ucraino Volodymyr Zelensky a Washington non è stato sufficiente a convincere i repubblicani del Congresso a ...