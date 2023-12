La Miwa Cestistica Benevento cade sul parquet della Scandone | terza sconfitta consecutiva

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Unasottotono escedal Pala del Mauro con il punteggio di 63-51. Nei primi tre quarti i boars soffrono molto la difesa di Avellino, capace di tenere gli uomini di coach Parrillo a soli 20 punti nel primo tempo. Nell'ultimo periodo capitan Garcia sale in cattedra, riportando sino al -6 i suoi, ma lanon ne ha per rimontare e nel finale i locali riescono ad allungare, ribaltando la differenza canestri con i sanniti. Le due squadre iniziano sottotono, ad aprire le danze ci pensa Sanchez con una tripla, ma il punteggio rimane bloccato sul 3-0 per più di tre minuti. Lasi sblocca con un layup di Spasojevic e si porta in vantaggio con una conclusione dall'arco di Garcia. A 4', sul punteggio di 6-7, coach Sanfilippo chiama il primo time outpartita in ...