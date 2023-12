La manovra passa al Senato | ecco cosa cambia su pensioni | ponte sullo Stretto e affitti brevi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Con 112 sì, 76 no e 3 astenuti, la legge di bilancio 2024 del Governo Meloni ottiene il via libera dele ora dovrà tornare alla Camera per essere approvata entro e non oltre il 29 dicembre, data ultima per evitare l’esercizio provvisorio. Saltata l’approvazione lampo a metà mese...

Chi sperava in una immediata proroga del Superbonus rimarrà deluso: la Manovra del governo Meloni non prevede alcun allungamento dei tempi per chi ... (quifinanza)

Via libera dell'Aula del Senato con 109 si', 72 no e 2 astenuti al Ddl di bilancio con la legge di bilancio 2024. Il provvedimento ora all'esame della Camera, dove il voto finale e' previsto venerdi' 29 dicembre.