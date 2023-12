La Lazio riparte a Empoli con due gol di Guendouzi e Zaccagni

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Lacon un successo per 2-0: al Castellani i biancocelesti ritrovano la vittoria in trasferta che mancava da due mesi. Ad aprire le marcature è stato un sinistro diin mischia in area al nono minuto. Al 67mo contropiede di, servito da, che si fa respingere per due volte il tiro da Caprile e al terzo tentativo mette dentro. I biancocelesti possono festeggiare il Natale scacciando i fantasmi dell'ultimo periodo e risalendo la classifica, che invece sorride sempre meno ai toscani. Sugli scudi c'è il portiere biancoceleste Provedel, autore di interventi importanti. Il vantaggio laziale è fulmineo: azione insistita di Luis Alberto e, i cui tiri sono ribattuti prima che il centrocampista francese sigli lo 0-1 e la ...

