La Fiorentina | sprint Champions | basta un gol di Beltran per vincere a Monza

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Lasi impone per 1-0 in casa del, nell'anticipo della 17/a giornata di Serie A. Il gol decisivo porta la firma dial 7', abile ad approfittare di una clamorosa papera del portiere Di Gregorio che sbaglia un rinvio di piede e favorisce la zampata vincente dell'argentino. La partita poi vive sul forcing costante delalla ricerca del pari e lache in contropiede sciupa diverse occasioni per raddoppiare soprattutto con Ikone. Con questo risultato la viola di Italiano balza momentaneamente al quarto posto da sola in classifica con 30 punti, in piena zonaLeague. Secondo ko di fila per il, invece, terzo nelle ultime quattro gare. La squadra di Palladino resta in 11esima posizione con 21 punti e si allontana ...