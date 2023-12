La fidanzata di Valentino Rossi rivela un retroscena sulla gravidanza | “Mentre

... tutto quello che sappiamo dello stile della Kate Middleton del Medio Oriente Ladi ... Dalle nozze con Pavlos di Grecia inai posti in prima fila alle sfilate, passando per il suo ...Dopo Federica Pellegrini , anche Francesca Sofia Novello ,diRossi , si è raccontata a Mamma dilettante , il nuovo podcast condotto da Diletta Leotta , rivelando particolare piuttosto piccanti. Con l'ex pilota di MotoGP 'non è che lo ...E lì mi sono insospettita". La Novello ha poi rivelato quando ha comunicato la notizia a Valentino Rossi e la sua reaizone: "Ho scoperto di essere incinta di giovedì, ma non l’ho subito detto a Vale ...Francesca Sofia Novello si è raccontata al podcast di Diletta Leotta 'Mamma Dilettante', svelando particolari intimi del rapporto con l'ex campione di MotoGP: "Non lo facevamo il sabato prima della ga ...