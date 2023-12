La Difesa fuori dal Patto di stabilità è solo il primo passo L’opinione di Tricarico

Leggi su formiche

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Non si può non condividere, e plaudire, a questa ulteriore iniziativa di Guido Crosetto andata a buon fine con lo scorporo delle spese per ladalla tenaglia dei parametri di, destinati però nel tempo a rafforzare la loro cifra di fiscalità e rigore. Ulteriore iniziativa, perché il ministro dellasta mettendo mano – auspicabilmente in maniera non casuale – ad una serie di argomenti considerati finora tabù, nervi scoperti del sistema Italia da non sfiorare, quali l’esportazione dei materiali di armamento e la giustizia. Che i temi evocati fossero polvere destinata a restare sotto il tappeto lo si è capito subito dalle reazioni scomposte, ed emblematiche di una politica che privilegia la rissa sistematica e puntuale agli approfondimenti la cui necessità dovrebbe essere...