La creatura di Gyeongseong - Parte 1 | la recensione | mostri | guerra e amore nel nuovo k-drama di Netflix

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ladi Ladi- Prima, intrigante mistery thriller sud-coreano ambientato nel 1945, curioso incontro di generi da non sottovalutare.è uno degli antichi nomi con cui era conosciuta e chiamata l'attuale Seul, capitale della Corea del Sud. La città era anche nota come Hanseong o Hanyang, ma dipende dal periodo storico di cui parliamo. Essendo ambientato nel 1945, a ridosso della sconfitta della Germania Nazista e dei suoi alleati,è l'appellativo giusto e adeguato da utilizzare, se vi state per caso domandando il motivo di una scelta così complessa a discapito di un più semplice Seul. Il fatto è che, sotto il dominio nipponico e dunque durante l'occupazione imperiale giapponese, Seul divenne una delle più importanti colonie …