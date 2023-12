La creatura di Gyeongseong 2023 | la recensione della parte 1

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dal 22 dicembreè disponibile su Netflix Ladi1. Si trattanuova serie TV che arriva sul catalogo del colosso dello streaming con i primi 7 episodi. Gli ultimi 3 usciranno il 5 gennaio 2024. La serie è ambientata nella primavera del 1945, durante la quale due giovani tentano di salvarsi da alcuni mostri, che sono nati dall’avidità degli esseri umani. Vediamo ora insieme ladei primi 7 episodi. Ladi: laLeggi anche: The Rope Curse 3,: film horror intenso ma dimenticabile Leggi anche: Carol e la fine del mondo: lae il finale spiegato La primadel nuovo thriller, ...

Il nome in sé aiuta nell'immediatezza a identificare periodo d'ambientazione e background storico de Ladi, nuovo e affascinante k - drama targato Netflix diviso in due parti, ...Sulla carta, Ladi(in originaleCreature) sembra la risposta asiatica ai film horror sulle armate zombie create da scienziati pazzi nazisti . È molto, molto di più: un mostro ...La recensione di La creatura di Gyeongseong - Prima Parte, intrigante mistery thriller sud-coreano ambientato nel 1945, curioso incontro di generi da non sottovalutare.Dal 22 dicembre su Netflix, il sontuoso period horror ambientato durante il secondo conflitto mondiale racconta una storia tragica e spaventosa. Ecco la nostra recensione e l'intervista esclusiva al p ...