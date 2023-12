La Corte di giustizia Ue boccia il divieto dell’Italia sulla commercializzazione dei sacchetti monouso

Leggi su italiasera

(Di venerdì 22 dicembre 2023) LadiUe hato la normativa con la quale l’Italia vietò nel 2013 ladeifatti con materiale non biodegradabile e non compostabili.lunga relazione della, c’è scritto che la legge italiana ha violato il diritto Ue. Lasi è pronunciata sul ricorso dell’azienda Papier Mettler contro il decreto n. 73 del 18 marzo 2013. Questo vieta la fabbricazione e ladi borse di plastica che però non rispondono a determinate caratteristiche. La papier Mettler Srl ha presentato ricorso al Tar del Lazio per annullare il decreto. Il Tar si è poi rivolto alladiper capire se una disposizione ...