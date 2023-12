La Commissione europea non ha mai proibito l’uso della parola «Natale»

Leggi su facta.news

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Il 21 dicembre 2023 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare un post pubblicato due settimane prima su Facebook secondo cui la commissariaHelena Dalli considererebbe discriminatorie la» e «i nomi cristiani come Maria, Lucia». Per questo motivo avrebbe annunciato «nuove linee guida» che «saranno predisposte in seguito alle reazioni che produrranno i termini sopra citati». Si tratta di un contenuto presentato in maniera fuorviante. A novembre 2021 diversi media avevano divulgato un testointitolato “#UnionofEquality.n commission guidelines for inclusive communication” (in italiano,“#UnionedellUguaglianza. linee guida...