La Champions League dell’Uefa e la Superlega | il punto di maggior forza di entrambi

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Raramente una sentenza, come quella della Corte di giustizia europea, ha avuto un effetto così potenzialmente rivoluzionario… Raramente una sentenza, come quella della Corte di giustizia europea, ha avuto un effetto così potenzialmente rivoluzionario. «Le norme della Fifa e della Uefa sull’autorizzazione preventiva delle competizioni calcistiche per club, come la, violano il diritto dell’Unione. Impedire ai club e ai giocatori di giocare in competizioni come la, è illegale»: quelle poche righe hanno già fatto la storia, anche se siamo tutti in attesa delle motivazioni per capire qualcosa di più. Il gioco delle reazioni è finora abbastanza prevedibile: chi era contro prima lo è rimasto anche adesso; chi sperava in questo tipo di decisione ha adesso degli argomenti in più per immaginare un’evoluzione del calcio in senso totalmente ...