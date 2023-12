La Carovana Solidale di Iveco porta la connettività a Piacabucuin

(Di venerdì 22 dicembre 2023) TORINO (ITALPRESS) –ha contribuito ancora una volta a migliorare la vita delle persone che vivono in situazioni di vulnerabilità sociale in Brasile. Ogni dicembre, dal 2015, ladiattraversa il Brasile per realizzare un progetto a beneficio di una comunità locale e quest’anno il tema è stato “Aprire le finestre per creare nuovi percorsi”. Il progetto sostiene i residenti di Piaçabuçu, nel nord-est del Brasile, una delle regioni più svantaggiate del Paese, con un accesso molto limitato a Internet. L’iniziativa, realizzata in collaborazione con la ONG “Olha o Chico”, trasforma uno spazio pubblico in un vero e proprio laboratorio di conoscenza. L’attività dellafaciliterà infatti lo sviluppo di competenze digitali tra i giovani e gli ...

