La caduta e la frattura | disavventura per Caterina Caselli | Fate attenzione

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La cantante è inciampata in Galleria del Corso, a Milano, nei tubi di plastica all'interno dei quali corrono i cavi elettrici di alimentazione dell'albero di Natale

Grande paura per Caterina Caselli ieri a Milano. La cantante e produttrice discografica, che oggi ha 77 anni, è infatti inciampata nei tubi che ... (thesocialpost)

Unain casa che, vista l'età della paziente, poteva risultare fatale. Dopo la corsa in Pronto soccorso, sono stati effettuati tutti gli esami diagnostici che hanno evidenziato ladel ..."Sono inciampata guardando l'albero in galleria del Corso e nellami sono rotta l'omero. Mi trovo con questa camicia di forza che devo tenere un mese, ma quello che volevo dirvi è di fare ...Compirà 100 anni tra pochi giorni e, grazie al tempestivo intervento dei chirurghi ortopedici dell'ospedale Cto di Napoli, potrà festeggiare questo speciale compleanno insieme ...La cantante è inciampata in Galleria del Corso, a Milano, nei tubi di plastica all'interno dei quali corrono i cavi elettrici di alimentazione dell'albero di Natale ...