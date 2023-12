Kubica | Tello e non solo | tanti assenti nel Benevento | i convocati

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLa notizia di giornata riguarda indubbiamente l’esclusione daidi. Arrivati in ritardo all’allenamento odierno, il colombiano e il polacco sono stati esclusi da Matteo Andreoletti dal match di domani contro il Catania. Oltre ai due centrocampisti, l’allenatore deldovrà rinunciare anche ad altre pedine. Mancherà il giovane portiere Nunziante, sostituito da Giangregorio, mentre in difesa non ci saranno lo squalificato Berra, Meccariello, Terranova e Pastina. Defezioni anche nel reparto di centrocampo, dove mancheranno Agnello, Rossi e Simonetti. In attacco l’unico a saltare la sfida con gli etnei sarà Ciciretti. Questo l’elenco completo dei: PORTIERI: 22 Giangregorio Matteo, 12 Manfredini Nicolò, 24 Paleari Alberto; DIFENSORI: ...

