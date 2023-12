Klopp | «Superlega? Sono d’accordo al 100% con il comunicato del Liverpool | ma…»

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Jurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l’argomentoJurgen, allenatore del, ha parlato in conferenza stampa affrontando anche l’argomento. PAROLE – «alcon ildel, ma mi piace comunque il verdetto. Finalmente capiamo che la FIFA, la UEFA e le altre Federazioni non possemplicemente fare quello che vogliono. Nel calcio dobbiamo parlare di molte cose e mi piace che si scuotano un po’. Ma no, sullaho la stessa opinione che avevo prima».

Commenta per primo Jurgen, tecnico del Liverpool , ha parlato in conferenza stampa e detto la sua sulla vicenda: 'La sentenza di ieri della Corte di Giustizia Europea non cambia la precedente posizione del ...Successivamente, ai margini della conferenza stampa pre - Arsenal, Jurgenè tornato sul tema. ... Ma no, sullaho la stessa opinione che avevo prima". window.eventDFPreadygoogletag.cmd.Intervenuto in conferenza stampa, Jurgen Klopp, tecnico del Liverpool, si è espresso così sulla Superlega dopo la sentenza di ieri della Corte di Giustizia europea contro Fifa e Uefa. LE PAROLE – ...Tra poco meno di un'ora l'Empoli scenderà in campo allo stadio Carlo Castellani - Computer Gross Arena contro la Lazio per il 17° turno di Serie A. Andreazzoli promuove Caprile da titolare, mentre ...