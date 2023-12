Kenya | turista italiana muore in un incidente stradale

(Di venerdì 22 dicembre 2023) La Farnesina conferma il decesso di una nostra connazionale di 79 anni La Farnesina ha confermato il decesso in undi una cittadinadi 79 anni che si trovava in vacanza in. L'ambasciata d'Italia a Nairobi sta seguendo il caso. L'- avvenuto in una zona situata tra le località di

Una turista italiana di 79 anni, Antonietta Bigliotto, è morta in un incidente stradale in Kenya. La vittima, nata e residente a Milano, era appena arrivata a Mombasa assieme al marito e si stava recando in una località turistica. La donna è deceduta in seguito all'incidente, mentre il coniuge è rimasto ferito in modo non grave. L'incidente stradale ha coinvolto la vettura su cui viaggiava ed un camion, tra le località turistiche costiere. L'ambasciata italiana segue il nuovo caso di morte di una turista italiana, dopo il lutto di marzo.