Kenny Omega ha avuto il 50% di possibilità di morire per la diverticolite

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Come già discusso in precedenzaè stato ricoverato d’urgenza per unache inizialmente si credeva fosse ernia. Dave Meltzer ha riportato sul suo Wrestling Observer Newsletter, che il Cleaner è stato fortunato a ricevere la diagnosi in tempo, altrimenti la situazione sarebbe stata catastrofica a causa di una infezione del sangue. Seavesse ancora atteso avrebbe affrontato un 50% didi. Fortunatamente Meltzer riporta chesta migliorando anche se bisognerà attendere del tempo prima del suo ritorno, e che i trattamenti che sta ricevendo facciano il loro corso. Davvero una brutta disavventura per l’ex campione AEW, a cui auguriamo di riprendersi e tornare sul ring. L'articolo proviene da AEW Universe - Notizie.

