Keanu Reeves a Torino | la star di “Point Break” e “Matrix” alle Ogr

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 22 dicembre 2023)ladi, John Wick, L’avvocato del diavolo,– Punto di rottura, per citarne solo alcuni, suonerà ain feat con la sua band: i Dogil 30 giugno 2024,OGR h 21.00 Corso Castelfidardo 22, Biglietti 35 € + dp In vendita da venerdì 22 dicembre ore 11). Sonic Park Stupinigi Sonic Park Stupinigi per il secondo anno annuncia i primi nomi del suo cartellone, fatto di grandiinternazionali e consolidando il suo festival come uno dei più importanti a livello nazionale, e la collaborazione con OGRnel progetto OGR Sonic City.e DogDogha pubblicando ...