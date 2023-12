Juventus | Phillips si allontana | giocatore non convinto Le condizioni del City

Il nazionale inglese ha giocato solo 216 minuti in otto presenze in questa stagione TORINO - La Juventus è alla ricerca di centrocampisti per ... (247.libero)

Il nazionale inglese ha giocato solo 216 minuti in otto presenze in questa stagione TORINO - La Juventus è alla ricerca di centrocampisti per ... (ilgiornaleditalia)

Abbiamo tradotto per voi questo articolo: Secondo Fabrizio Romano, Juventus e Manchester City avrebbero aperto le trattative per la ... (justcalcio)

Calciomercato, adesso, l'affare sembra poter saltare anche perché non c'è l'accordo con il mister: i dettagli dell'operazione. Il centrocampista del Manchester City, Kalvin, è al centro di una ...Pep Guardiola ha commentato con una delle sue consuete perifrasi la delicata situazione di Kalvin. L'ex centrocampista del Leeds è ai margini nel club campione d'Europa e sembra destinato a ...Quello per Kalvin Phillips potrebbe diventare presto un duello di calciomercato a tinte bianconere. Se da una parte la Juventus starebbe cercando con il Manchester City e il giocatore il modo di ...L'obiettivo della Juventus, in vista dell'imminente sessione invernale di ... I bianconeri, in particolare, hanno messo da tempo gli occhi su Kalvin Phillips, in uscita dal Manchester City di Pep ...