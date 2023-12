Juventus | notificato avviso chiusura indagini da Procura di Roma

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Pubblicato il 22 Dicembre, 2023 (Adnkronos) – La, con una nota, annuncia di aver ricevuto oggi la notifica dell'di conclusione dellepreliminari da parte delladella Repubblica di, alla quale sono stati trasmessi gli atti relativi allesvolte dalladella Repubblica di Torino, dichiarata incompetente dalla Corte di Cassazione all’esito dell’udienza del 6 settembre 2023. "In linea con le ipotesi accusatorie già prospettate dalladella Repubblica di Torino, l’fa riferimento a presunti reati di falso nelle comunicazioni sociali -si legge nel comunicato del club bianconero-, manipolazione del mercato, ostacolo all’esercizio delle autorità di pubblica vigilanza (Consob, ...

L'annuncio in un comunicato del club bianconero La Juventus , con una nota, annuncia di aver ricevuto oggi la notifica dell' avviso di conclusione ... (sbircialanotizia)

"Per maggiori informazioni sul procedimento penale pendente e sulle relative ipotesi accusatorie, si rinvia alla relazione finanziaria annuale dial 30 giugno 2023. La Società e i propri ..."Per maggiori informazioni sul procedimento penale pendente e sulle relative ipotesi accusatorie, si rinvia alla relazione finanziaria annuale dial 30 giugno 2023. La Società e i propri ...(Adnkronos) – La Juventus, con una nota, annuncia di aver ricevuto oggi la notifica dell’avviso di conclusione delle indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di Roma, alla quale so ...Torino, 22 dic. - (Adnkronos) - La Juventus, con una nota, annuncia di aver ricevuto oggi la notifica dell'avviso di conclusione della indagini preliminari da parte della Procura della Repubblica di R ...