Juventus | Allegri | “Contro il Frosinone non ci sarà Chiesa Serve una gara seria”

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Massimilianoha parlato in conferenza stampa nella giornata che precede il match dello Stirpeilprima delle feste di Natale. Il tecnico toscano ha analizzato la grande stagione dei giovani juventini in prestito in Ciociaria oltre a sottolineare l’assenza di Federicoche ha avuto un problema e rimarrà a casa.: “Trasferta insidiosa, perché è l’ultima prima delle Feste, quindi ci vogliono attenzione e concentrazione. Inoltre hanno perso, recentemente in casa, solo col Napoli, e proprio a Napoli hanno pochi giorni fa giocato una grande partita. Servirà unaha sentito un fastidio al tendine rotuleo, quindi resta a casa. Chiunque giocherà dovrà dare il massimo, perché domani il risultato è troppo ...

Con la vittoria in casa della Lazio , (2-0 ), l'Inter si porta a + 4 sulla Juve, seconda in classifica. Continua a non subire gol e la sua difesa ... (liberoquotidiano)

Lasi rituffa nel campionato di Serie A dopo il pareggio contro il Genoa. Altra trasferta per ... ha parlato presso la sala conferenze dell'Allianz Stadium Massimiliano. Fischio d'...Massimilianopresenta Frosinone -in conferenza stampa. La parole dell'allenatore dei bianconeri alla vigilia dell'ultima trasferta del ...Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Massimiliano Allegri ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Frosinone. TuttoJuve.com ha seguito l'evento in diretta: Come si arriva a questa ...