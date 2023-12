Juve | i convocati per il Frosinone | Chiesa out | la scelta su Rabiot

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Dopo il pareggio contro il Genoa, lantus torna in campo per la partita contro il, match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio al Benito Stirpe in ...

Dopo il pareggio contro il Genoa, la Juventus torna in campo per la partita contro il Frosinone , match valido per la diciassettesima giornata di Serie A. Fischio d'inizio al Benito Stirpe in ...Commenta per primo Ecco idella Juventus per la trasferta di Frosinone, 17ª giornata di Serie A: Massimiliano Allegri deve fare a meno degli infortunati Chiesa , De Sciglio e Kean , oltre agli squalificati ...Ecco i convocati della Juventus per la trasferta di Frosinone, 17ª giornata di Serie A: Massimiliano Allegri deve fare a meno degli infortunati Chiesa, De Sciglio e Kean, oltre agli squalificati ..."Non ho ancora deciso chi giocherà, sono rimasti Vlahovic, Yildiz e Milik, perché Chiesa questa mattina durante l'allenamento ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e quindi lo abbiamo lasciato a ...