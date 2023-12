Juve | i convocati in vista del match di domani contro il Frosinone

Dopo il pareggio contro il Genoa, la Juve ntus torna in campo per la partita contro il Frosinone , match valido per la diciassettesima giornata di ... (247.libero)

... ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match contro il Frosinone Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha diramato la lista dei giocatoriin vista del match ...Commenta per primo Sono 22 i giallazzurrida mister Di Francesco per la gara contro la Juventus di domani . Sono out dalla lista del Frosinone sette giocatori: Okoli (squalificato), Kalaj, Marchizza, Reinier, Mazzitelli, Ibrahimovic ...(ANSA) - TORINO, 22 DIC - "Chiesa non partirà per Frosinone, ha sentito un fastidio al tendine rotuleo e non era sereno": il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, annuncia ...Per Roma-Napoli, domani allo Stadio Olimpico alle ore 20.45 per la 17esima giornata di Serie A, Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati.