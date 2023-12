Juric-tifosi | l’incontro e l’indagine della Procura | ecco cosa rischia il Torino

"L' incontro con i tifosi è stato top: ho spiegato che il gestaccio c'è stato, ma non era per loro": il tecnico del Torino , Ivan Juric , dà la sua ... (247.libero)

Mercoledì il chiarimento al Filadelfia, adesso si riparte tutti insieme per "portare in alto" il Toro. "Con i tifosi è stato un incontro top, ho ... (247.libero)

La squadra dicoglie un prezioso 0 - 0 giocando un buon calcio e fallendo la più clamorosa ... L'entusiasmo deiperò non conosce limiti e a Reggio si presentano in quattromila per salutare ...La coesione del gruppo è palpabile, e il sostegno appassionato deista alimentando la ... Con Ivanalla guida, il Torino è sulla strada giusta per realizzare il sogno europeo. La ...Una festa anticipata è quella che i quasi duecento supporter bianconeri sperano di poter fare, sabato, allo stadio Olimpico - Grande Torino: la speranza, seppur flebile, spinge corriere e furgoncini.Il Toro ha ottenuto il 73% dei successi contro i friulani in casa. Con Juric fin qui solo vittorie contro i friulani in casa ...