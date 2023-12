Judo | Falcone “Oscar a Scutto e Bellandi | a Parigi per confermarci”

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 22 dicembre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un'annata di soddisfazioni e risultati per la Federazione ItalianaLotta Karate Arti Marziali. “A chi darei gli2023? Sono in difficoltà – afferma il presidente della Fijlkam, Domenicoin un'intervista all'Italpress-, ma lo assegno ad Assuntache è la nostra atleta di punta dele la prima del ranking mondiale e olimpico. E poi Aliceche è seconda. Queste due ragazze se lo meritano per i risultati eccellenti che non abbiamo mai avuto nelfemminile”. Positivo quindi il bilancio dell'annata che sta per chiudersi: “Il 2023 è stato bello, ricco di soddisfazioni e risultati – spiega -, Novantuno medaglie complessive, con 23 ori, 26 argenti e 42 bronzi, nelle competizioni ufficiali di tutte le classi. Mi piace ...