Jovic salva il Milan a Salerno La Fiorentina espugna Monza e sale al terzo posto

Il venerdì della 17ª Giornata di Serie A si chiude con altre due gare serali giocate in contemporanea. Nella prima il Milan si salva per un soffio a ... (calcioweb.eu)

Il pareggio finale lo firma proprio, su torre di Giroud, bravi entrambi. Ma il Milan è Leao, punto e a capo, il resto è propaganda. Se lui non c'è o c'è ed è come se non ci fosse, come stavolta ...Costildue volte all'82' su. Al 90 segna: è 2 - 2. Costil para anche il colpo di Calabria al 93 . Tabellino e pagelle di Saleritana - Milan SALERNITANA (3 - 4 - 2 - 1) : Costil; ...Luka Jovic ha abbracciato il suo destino. Ci è voluto del tempo – tradotto in sonore strigliate, tre mesi di buio, quella pigrizia che l'ha… Leggi ...Il quotidiano torinese chiede concentrazione al club bianconero che dovrà affrontare il Frosinone in campionato.