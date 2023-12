Jonas Vingegaard svela le corse del 2024 | scelta la Tirreno-Adriatico | programma classico verso il Tour

Leggi su oasport

(Di venerdì 22 dicembre 2023)hato la propriazione agonistica per la prossima stagione. Il fuoriclasse danese si concentrerà in particolar modo sulde France, dove andrà a caccia del terzo successo consecutivo. Il trionfo alla Grande Boucle rimane il grande obiettivo del capitano della Visma-Lease a Bike, pronto a un nuovo duello con Tadej Pogacar sulle strade transalpine. L’avvicinamento alla corsa a tappe più prestigiosa e importante al mondo sarà quasi lo stesso dell’ultima annata agonistica, con una variante abbastanza interessante.esordirà infatti alla O Gran Camiño, breve corsa a tappe in terra spagnola prevista dal 22 al 25 febbraio. Qualche settimana dopo si consumerà l’unica novità rispetto al 2023: il danese parteciperà alla ...