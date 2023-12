Jon Moxley è carico e non cerca scuse | vuole la finale a Worlds End

Leggi su aewuniverse

(Di venerdì 22 dicembre 2023) Ieri sera si è svolto un nuovo episodio di AEW Dynamite, un evento che ha presentato gli ultimi tre incontri della prima fase della Gold League dell’AEW Continental Classic. Il risultatoha visto un triplo pareggio a 12 punti tra Jon, Swerve Strickland e Jay White, che adesso dovranno affrontarsi in una semia tre (triple threat) match. Solo uno di loro si qualificherà per la finalissima a AEWEnd per competere contro il vincitore della Blue League. È stata indubbiamente una grande serata per Strickland e White, che hanno sfruttato l’ultima opportunità per rimanere in corsa nel torneo. Al contrario,ha subito la sua prima sconfitta, impedendogli di chiudere il round con un record di 5-0. Più tardi, quella stessa sera, le telecamere di AEW hanno ripreso un ...